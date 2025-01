Pendant la grossesse, le bébé grandit dans le liquide amniotique à l’intérieur de l’utérus. Le liquide et le bébé sont situés à l’intérieur d’un sac appelé le sac amniotique. Le sac est composé d’une membrane mince mais solide qui empêche le liquide de s’échapper. Lorsque le travail commence, le sac amniotique s’ouvre (se rompt) et le liquide amniotique s’écoule par le vagin. On appelle souvent ceci « perdre les eaux ». Si le liquide amniotique s’écoule avant que le travail ne commence, il s’agit d’une rupture prématurée des membranes (RPM).

Le travail commence habituellement peu de temps après la perte des eaux

Si le travail ne commence pas dans les 12 heures qui suivent la perte des eaux, le risque d’infection pour la mère et le bébé est plus élevé

Les médecins déclenchent généralement le travail avec des médicaments si la grossesse est de 34 semaines ou plus

Les médecins peuvent essayer de retarder le travail avec des médicaments si la grossesse est de moins de 34 semaines

Il faut appeler le médecin ou la sage-femme immédiatement en cas de suspicion de perte des eaux.