La prééclampsie est un certain type d’hypertension artérielle qui se produit au cours de la grossesse. Le placenta (délivre) est l’organe de l’utérus qui nourrit le fœtus (bébé). La prééclampsie peut entraîner le décollement du placenta de l’utérus trop prématurément. Cela peut faire naître le bébé trop tôt. Un bébé né trop tôt est plus susceptible d’avoir des problèmes peu après la naissance.

On parle d’éclampsie lorsque la prééclampsie provoque des convulsions chez la mère (le corps bouge et présente des secousses incontrôlées) et parfois des anomalies dans le sang et le foie. Ces anomalies peuvent être mortelles pour la mère et son bébé.

La prééclampsie peut commencer à n’importe quel moment après la 20e semaine de grossesse ou même dans les premiers jours suivant l’accouchement

La prééclampsie non traitée peut entraîner une éclampsie

Les signes fréquents de prééclampsie sont un gonflement près des yeux et dans les mains et la présence de protéines dans les urines ; les médecins vérifient la présence de protéines dans les urines à chaque visite de suivi de la grossesse

La meilleure façon de traiter une prééclampsie est de donner naissance au bébé

Les médecins ne savent généralement pas pourquoi la prééclampsie et l’éclampsie se produisent. Cependant, elles sont plus susceptibles de se produire lorsqu’une femme enceinte :