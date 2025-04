Le liquide amniotique est le liquide qui entoure le fœtus (bébé) pendant la grossesse. La poche amniotique contient le liquide amniotique. La poche amniotique se forme à l’intérieur de l’utérus au début de la grossesse. Elle contient le fœtus et le liquide amniotique. La poche amniotique s’ouvre (se rompt) et le liquide amniotique s’écoule lorsque le travail commence. On appelle ceci « perdre les eaux ».