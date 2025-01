L’incompatibilité Rhésus n’est pas un problème en soi. L’incompatibilité Rhésus devient un problème si une partie du sang Rhésus positif du bébé pénètre dans le sang Rhésus négatif de la mère. Beaucoup de personnes pensent que le sang du bébé ne se mélange pas avec le sang de la mère. Cependant, ce mélange se produit souvent lors des évènements suivants :

Accouchement

Fausse couche

Avortement

Mauvaise blessure au niveau du ventre pendant la grossesse

Lorsque le sang Rhésus positif du bébé pénètre dans le sang Rhésus négatif de la mère, le système immunitaire de celle-ci réagit mal. Il fabrique une protéine appelée anticorps anti-Rhésus pour lutter contre le sang Rhésus positif du bébé. Ces anticorps anti-Rhésus peuvent pénétrer dans les cellules sanguines Rhésus positives du bébé et les détruire.

L’incompatibilité Rhésus n’est pas nocive pendant une première grossesse parce que les anticorps anti-Rhésus apparaissent seulement après avoir accouché du premier bébé ou avoir fait une fausse couche.

L’incompatibilité Rhésus peut être nocive pendant une deuxième grossesse (ou une grossesse ultérieure). Si des anticorps anti-Rhésus se sont formés lors d’une grossesse antérieure, un bébé Rhésus positif pourrait avoir des problèmes. Les anticorps anti-Rhésus de la mère peuvent détruire certains globules rouges du bébé et entraîner chez celui-ci :

Anémie

Ictère

Lésions cérébrales

Décès avant l’accouchement (fausse couche)

Plus le nombre de grossesses avec une incompatibilité Rhésus est élevé, plus les anticorps anti-Rhésus sont nombreux. Plus les anticorps anti-Rhésus sont nombreux, plus les problèmes avec le bébé suivant sont importants.