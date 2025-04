On parle d’hyperemesis gravidarum lorsqu’une femme est enceinte et vomit beaucoup

Elle vomit tellement qu’elle perd du poids et qu’elle se déshydrate (quantité insuffisante d’eau ou d’autre liquide dans le corps)

Il est fréquent d’avoir quelques vomissements pendant la grossesse. On les appelle souvent « nausées matinales ». En cas de nausées matinales, une femme se sent mal à l’aise, mais continue à prendre du poids et reste hydratée. Les médecins ne sont pas sûrs des raisons pour lesquelles certaines femmes ont des vomissements graves.