Lorsque le placenta commence à se détacher de l’utérus avant l’accouchement, on parle de décollement placentaire. Le décollement placentaire peut être léger ou important. Plus il est important, plus le danger pour la mère et son bébé est grand.

Le décollement placentaire est plus susceptible de se produire après 20 semaines de grossesse

Si le placenta ne se décolle qu’un peu, le bébé peut ne pas grandir autant que la normale ou il peut y avoir trop peu de liquide amniotique

Si le placenta se détache complètement, le bébé peut mourir

Pour traiter le décollement placentaire, les médecins hospitalisent la femme et peuvent déclencher prématurément l’accouchement

Les médecins ne savent généralement pas pourquoi le décollement placentaire se produit. Cependant, cette pathologie est plus susceptible de survenir dans les situations suivantes :

Hypertension artérielle non contrôlée

Consommation de cocaïne

Antécédents de décollement placentaire

Blessure grave à l’abdomen (par exemple due à un accident de voiture)

Tabagisme