La puberté est la période de croissance et de développement au cours de laquelle les enfants et les adolescents commencent à développer des caractéristiques physiques adultes, comme les seins ou les poils pubiens, et deviennent capables de procréer (avoir des enfants). Chez les filles, la puberté commence généralement entre 8 ans et demi et 10 ans, et elle dure environ 4 ans.

Chez les filles, le moment où la puberté commence dépend des facteurs suivants :