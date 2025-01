L’HPB bloque le flux urinaire, c’est pourquoi les hommes peuvent présenter ces symptômes :

Difficulté à commencer la miction

Réduction et affaiblissement de l’écoulement urinaire

Écoulement en goutte-à-goutte à la fin de la miction

Comme l’écoulement urinaire est obstrué, la vessie ne se vide pas complètement et la personne peut :

Avoir l’impression que la miction n’est pas terminée

Éprouver le besoin d’uriner plus souvent, en particulier la nuit

Ressentir un besoin urgent d’uriner

Développer une infection de la vessie

Parfois, le flux urinaire est complètement bloqué et la personne ne peut pas uriner du tout (une affection désignée sous le terme de rétention urinaire aiguë). Lorsque cela se produit, la vessie se remplit rapidement d’urine et devient extrêmement douloureuse. La douleur est telle que la personne veut et doit consulter un médecin de toute urgence.