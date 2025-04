Quels sont les facteurs qui provoquent le phimosis et le paraphimosis ?

Le phimosis est normal chez les bébés et les jeunes garçons. Chez les hommes plus âgés, il peut être provoqué par une infection ou une irritation à long terme ou par un gonflement du prépuce et du bout du pénis.

Le paraphimosis est causé par le gonflement du prépuce lorsqu’il est rétracté par-dessus le gland. Ceci peut se produire lorsque le prépuce reste rétracté vers l’arrière après :