La puberté est la période de croissance et de développement au cours de laquelle les enfants et les adolescents des deux sexes commencent à développer des caractéristiques physiques adultes, comme les seins ou la pilosité sur le visage, et deviennent capables de se reproduire (procréer). Chez les garçons, la puberté survient généralement entre 10 et 14 ans, bien qu’elle puisse survenir plus tôt ou plus tard.