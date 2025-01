L’hypothermie est plus probable s’il y a beaucoup de vent, si la personne est dans une eau froide ou si elle est mouillée, ou si elle ne peut pas bouger pour se réchauffer

Lorsque l’hypothermie s’aggrave, la personne devient confuse et perd connaissance

Les bébés et les personnes plus âgées sont les plus exposés au risque d’hypothermie