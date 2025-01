Quelles sont les causes de l’abrasion de la cornée ou de la présence d’un corps étranger dans la cornée ?

Tout ce qui pénètre l’œil peut entraîner des problèmes au niveau de la cornée. Des particules de matière, transportées dans l’air, peuvent pénétrer l’œil dans les circonstances suivantes :

Vents forts

Explosion

Travail avec certains outils, notamment des perceuses, des scies et des outils de meulage

Les objets suivants peuvent également érafler la cornée :

Branche d’arbre

Ongle

Brosse à cheveux

Applicateur de maquillage

Les lentilles de contact sont une source fréquente de problèmes. Vous pourriez présenter des problèmes de cornée si :

Vous portez des lentilles de contact qui sont mal adaptées à la forme de votre œil

Vous portez des lentilles lorsque vous avez les yeux secs

Vous portez des lentilles sales

Vous gardez des lentilles pendant trop longtemps ou dormez avec

Vous vous éraflez la cornée en retirant vos lentilles

Les personnes atteintes de sécheresse oculaire présentent un risque plus élevé d’abrasion de la cornée. Celles qui travaillent dans des environnements où énormément de petites particules circulent présentent un risque plus élevé d’abrasion de la cornée et de corps étranger dans la cornée.