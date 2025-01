Les médecins utilisent de nombreux termes pour décrire les différentes fractures. Ces termes dépendent des facteurs suivants :

Comment les morceaux de l’os cassé sont-ils alignés ?

Y a-t-il un trou dans la peau et l’os est-il visible ?

La fracture implique-t-elle une articulation ?

Les morceaux d’un os cassé sont parfois relativement bien alignés. Cependant, ils sont parfois tordus, pliés, séparés ou coincés ensemble. Parfois, l’os est cassé en plusieurs petits morceaux.

On parle de fracture ouverte lorsque l’extrémité pointue d’un os cassé a perforé la peau. Souvent, l’os se remet en place et seule une petite coupure est visible. Mais parfois, l’os reste visible. Une fracture ouverte peut laisser des germes et des souillures pénétrer dans l’os fracturé et provoquer ainsi une infection osseuse. Les infections osseuses empêchent la fracture de cicatriser.

Une fracture qui implique une articulation peut cicatriser en gardant une extrémité rugueuse, qui peut causer des douleurs et une raideur articulaires permanentes.