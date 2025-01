Il est possible de se casser l’un des 2 ou 3 os minuscules des doigts, mais les lésions du bout des doigts sont les plus fréquentes. Le terme « fracture » est utilisé lorsqu’un os est cassé. Pour plus de renseignements, voir Présentation des fractures.

Les fractures du bout du doigt surviennent généralement après un écrasement, par exemple en le frappant avec un marteau

Du sang est souvent présent sous l’ongle

L’ongle peut tomber, puis repousser déformé

Le doigt peut rester sensible longtemps après la cicatrisation de la fracture

Un autre type fréquent de fracture du bout des doigts est la fracture par arrachement. Les fractures par arrachement surviennent lorsqu’un tendon ou un ligament arrache un petit morceau d’os.

Fracture du doigt par arrachement