Les enfants qui sucent leur pouce sont plus à même d’être infestés par des oxyures parce qu’il est plus probable qu’ils avalent des œufs d’oxyures

En cas de suspicion de présence d’oxyures chez un enfant, il est possible de repérer les vers en regardant avec une lampe de poche autour de l’anus de l’enfant la nuit : ils sont petits et blancs et se tortillent