Les symptômes apparaissent environ 5 à 10 jours après la lésion, et parfois jusqu’à 50 jours plus tard. À savoir :

Spasmes musculaires douloureux entraînant des contractures et une raideur musculaires

Les spasmes musculaires apparaissent généralement dans la mâchoire. La personne ne peut alors plus ouvrir la mâchoire. Les spasmes musculaires peuvent affecter la gorge et la respiration, et plus tard le cou, les épaules, le visage, les bras, les jambes, le dos et le ventre. Les personnes atteintes de tétanos ont parfois le visage figé avec un sourire et les sourcils relevés. Elles peuvent également avoir le dos cambré et des difficultés à uriner (faire pipi) ou déféquer (faire caca).

Les autres symptômes comprennent :