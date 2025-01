De nombreux types de germes (microorganismes) vivent normalement à l’intérieur du gros intestin. C. diff fait partie de ces germes. D’ordinaire, ces germes sont inoffensifs. Parfois, cependant, l’un de ces germes se multiplie d’une manière incontrôlée et provoque une maladie. Lorsque la bactérie C. diff se multiplie de manière incontrôlée, elle produit une substance (toxine) qui endommage la muqueuse intestinale et provoque une diarrhée.

La prise d’antibiotiques pour une autre infection est la cause la plus fréquente de la multiplication de C. diff et de l’infection. Les antibiotiques perturbent l’équilibre entre les différentes bactéries de l’intestin et permettent à C. diff de prendre le dessus.

Le risque de contracter une infection à C. diff augmente avec l’âge. Le risque est également élevé chez les nourrissons et les jeunes enfants. Les autres facteurs de risque sont :

Maladie sous-jacente grave

Longue hospitalisation

Vie en maison de santé

Chirurgie de l’estomac ou des intestins

Parfois, les médecins ne savent pas pourquoi une personne présente une infection à C. diff.