L’objectif principal du traitement est l’élimination du cancer. Cela peut se faire avec un type de traitement (la chirurgie par exemple) ou une association de traitements, comme la chirurgie et une chimiothérapie (un médicament qui détruit les cellules cancéreuses) et une radiothérapie.

S’il n’est pas possible d’éliminer le cancer, les médecins tenteront de réduire sa taille, de réduire la gêne et d’atténuer les symptômes pour aider la personne à se sentir mieux.

Le traitement d’un cancer est complexe et les médecins et d’autres professionnels de la santé doivent travailler ensemble, en équipe. Une équipe peut comprendre des médecins généralistes, des spécialistes, des chirurgiens, des adjoints aux médecins, des radiothérapeutes, du personnel infirmier, des travailleurs sociaux et des pharmaciens.

Les médecins choisiront le type de traitement (appelé protocole de traitement) le plus adapté au cancer de la personne atteinte.