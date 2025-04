L’immunothérapie est un traitement anticancéreux qui utilise le système immunitaire de la personne pour combattre son cancer. Le système immunitaire se compose d’un réseau de cellules, de tissus et d’organes qui protège l’organisme des maladies et des infections.

Le système immunitaire fonctionne par le biais d’une série d’actions appelées « réponse immunitaire ». Au cours de la réponse immunitaire :

L’organisme reconnaît un élément dangereux qui ne devrait pas se trouver dans le corps (un antigène)

L’organisme produit des anticorps et des cellules qui attaquent et détruisent l’antigène

Le système immunitaire identifie, la plupart du temps naturellement, les cellules cancéreuses comme étant dangereuses. Si c’est bien le cas, il les attaque et les détruit. On ne remarque même pas les nombreux minuscules cancers qui sont détruits dès leur apparition. Cependant, lorsqu’un cancer atteint une taille suffisante pour provoquer des symptômes, le système immunitaire n’est vraisemblablement plus capable de le combattre. C’est la raison pour laquelle, les médecins ont trouvé des façons d’aider le système immunitaire à combattre le cancer.