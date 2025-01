Une néoplasie est une croissance anormale dans l’organisme et qui peut être cancéreuse. On qualifie quelque chose de « néoplasique », s’il est lié à une néoplasie. Un syndrome paranéoplasique est un ensemble de symptômes provoqués par un cancer. Les symptômes apparaissent à différents endroits du corps et sont liés au cancer.

La plupart des personnes atteintes de cancer ne présentent pas de syndrome paranéoplasique.