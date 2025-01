Qualité de vie des adultes âgés

Les personnes doivent aborder avec leurs médecins et avec d’autres professionnels de la santé leur qualité de vie et l’impact de leurs problèmes de santé sur leur vie. Les personnes et leurs professionnels de la santé doivent travailler ensemble afin de fixer des objectifs en matière de soins de santé. Même les personnes atteintes d’une démence ou d’un déficit cognitif légers peuvent exprimer leurs objectifs et préférences, si les professionnels de santé formulent des explications et des questions simples. Il peut être utile que des membres de la famille de la personne soient présents lors de la discussion portant sur les objectifs de la personne présentant un déficit cognitif.