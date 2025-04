Objectifs thérapeutiques chez les adultes âgés

Les interventions médicales (comme les tests médicaux et les traitements) comportent presque toujours des risques. Ces risques pourraient affecter la qualité de vie. Les personnes et les professionnels de la santé doivent comparer les bénéfices des différents tests et traitements à leur effet négatif potentiel sur la qualité de vie (voir également Processus décisionnel en médecine) et les expliquer à chaque personne.

Les bénéfices potentiels des interventions médicales comprennent les suivants :

Guérison

Augmentation de l’espérance de vie

Ralentissement de la progression de la maladie

Amélioration de la qualité de vie (par exemple, meilleure capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne)

Soulagement des symptômes

Prévention des complications

Les effets négatifs potentiels des interventions médicales comprennent les suivants :

Décès

Symptômes, tels qu’inconfort, fatigue prolongée, perte de force musculaire, mobilité réduite et incontinence

Gêne

Coût

Nécessité d’avoir recours à des examens ou des traitements supplémentaires

Lorsque les traitements sont très susceptibles d’être associés à des bénéfices et très peu susceptibles d’avoir des effets négatifs, les décisions sont relativement faciles à prendre. Cependant, en cas d’effets négatifs potentiellement significatifs, les personnes doivent réfléchir avec leur médecin afin de prendre des décisions qui tiennent compte de la qualité de vie. Par exemple, un traitement agressif contre le cancer peut prolonger la vie, mais avoir des effets négatifs sévères (notamment des nausées et des vomissements chroniques) qui réduisent considérablement la qualité de vie. Dans ce cas, les préférences de la personne entre la qualité de vie et la durée de vie ainsi que sa tolérance au risque et à l’incertitude peuvent évoluer ou permettre d’éclairer de nouveaux objectifs de soins de santé et les interventions médicales à mettre en place.

Le point de vue de la personne sur la qualité de vie peut également avoir une influence sur les décisions thérapeutiques, notamment lorsque différents traitements (par exemple, une intervention chirurgicale par rapport à des médicaments) peuvent présenter des effets bénéfiques et/ou des effets négatifs différents. Les professionnels de la santé peuvent aider les personnes à comprendre les conséquences éventuelles des différentes options thérapeutiques, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées en ce qui concerne les tests et traitements médicaux.

Lors de la prise de décisions médicales, l’espérance de vie est souvent plus importante que l’âge. Par exemple, les personnes ayant une espérance de vie limitée peuvent ne pas vivre assez longtemps pour retirer un bénéfice d’un traitement agressif contre une maladie qui progresse lentement (par exemple, une prostatectomie radicale dans le cadre d’un cancer de la prostate localisé à progression lente). Néanmoins, même les personnes ayant une espérance de vie limitée peuvent envisager de faire l’objet de traitements invasifs s’ils sont susceptibles d’améliorer leur qualité de vie (par exemple, intervention de remplacement articulaire).

Quels que soient les objectifs généraux du traitement, les professionnels de la santé prennent en compte la nécessité de soulager les symptômes, tels que la douleur, les nausées et l’essoufflement. Le fait de vivre avec de tels symptômes peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie.