Personne âgée vivant seule

Des études ont montré que les personnes âgées qui n’ont pas d’interactions sociales (sont isolées socialement) ont tendance à présenter davantage de problèmes de santé que celles qui ne sont pas isolées socialement. Les personnes âgées vivant seules doivent souvent faire un effort pour éviter l’isolement social.

De nombreuses personnes âgées trouvent que le bénévolat est une bonne manière d’utiliser ses compétences et ses expériences de la vie pour être utile à la société. Des centaines d’organisations aux États-Unis font bon accueil aux compétences des personnes âgées. Un exemple est Senior Corps, une division du « Corporation for National and Community Service » (Programme de service civique et de volontariat). Le programme Senior Corps comprend des programmes de familles d’accueil pour grands-parents, de compagnonnage pour seniors, et de bénévolat.

Certaines personnes âgées trouvent que prendre des cours est une bonne manière de garder l’esprit actif et d’entrer en relation avec les autres dans sa localité. De nombreuses villes, des établissements scolaires et des universités proposent des cours de formation continue tout public et même certains spécialement conçus pour les personnes âgées.

Les passe-temps favoris et les groupes sociaux peuvent aussi aider les personnes âgées à conserver des relations sociales et une forme physique. Certaines personnes âgées redécouvrent un passe-temps qu’elles avaient mis de côté lorsque leur temps libre était occupé par le travail et la famille. D’autres personnes préfèrent explorer de nouveaux intérêts.