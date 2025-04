Négligence de soi chez les personnes âgées

La négligence de soi est l’incapacité ou le refus des personnes âgées de répondre à leurs besoins fondamentaux. Il peut s’agir de négliger son hygiène personnelle, de ne pas payer ses factures, de ne pas maintenir la propreté de son domicile, de ne pas se procurer ou préparer sa nourriture (ce qui entraîne une dénutrition), de ne pas chercher à obtenir des soins médicaux pour des symptômes potentiellement graves, de ne pas faire renouveler ses ordonnances, de ne pas prendre correctement ses médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) et de ne pas se rendre aux visites de suivi médical.

La négligence de soi est plus fréquente lorsque les personnes âgées

Vivent seules et isolées

Présentent un trouble qui altère la mémoire ou le jugement (comme la maladie d’Alzheimer)

Présentent plusieurs troubles chroniques

Mauvaise utilisation de médicaments et d’autres substances

Souffrent de dépression sévère

Cependant, certaines personnes n’ont pas de problèmes médicaux particuliers. La raison pour laquelle ces personnes se négligent n’est pas connue.

Les personnes peuvent se négliger en ne lavant pas leurs vêtements ou en ne se lavant pas, en ne payant pas les factures, ou en mangeant trop peu, devenant déshydratées et dénutries. Parfois, les personnes ne consultent pas de médecin lorsqu’elles présentent des problèmes de santé pouvant menacer leur pronostic vital. Ou si elles consultent un médecin, elles refusent parfois le traitement, n’achètent pas leurs médicaments, ou manquent les visites de suivi. Leur domicile est sale, dans un état de délabrement dangereux, ou infesté par des animaux ou des insectes nuisibles. Il arrive que des négligences de soi mettent en danger la santé publique, par exemple, lorsque le comportement des personnes augmente le risque d’incendie.

Faire la différence entre la négligence de soi et le droit à l’autonomie et à la vie privée peut s’avérer très difficile pour les membres de la famille, les amis et les professionnels de la santé. Il se peut que les personnes âgées fassent des choix éclairés. Elles ont peut-être simplement décidé de vivre d’une manière que les autres ne considèrent pas souhaitable. Souvent, ce sont les assistants sociaux qui sont le mieux en mesure de prendre une décision et qui peuvent intervenir s’ils sont alertés par la famille ou les amis. Si l’on considère qu’une intervention est nécessaire, il suffit d’appeler pour demander de l’aide. Un bon début consiste à contacter le médecin généraliste des personnes. En outre, aux États-Unis, un service de protection des adultes (Adult Protective Services) ou l’unité d’État pour les personnes âgées (dont les numéros sont disponibles via le service Eldercare Locator au 800-677-1116) peuvent coordonner les évaluations de sécurité du domicile et aider les personnes âgées à obtenir des services de consultation psychologique, des systèmes de réponse d’urgence, des références à d’autres services de soutien, et, si besoin, une hospitalisation.