Introduction aux problèmes sociaux touchant les personnes âgées

Adelphi University School of Social Work

Avec l’âge, la capacité à réaliser les activités quotidiennes (capacité fonctionnelle) décline peu à peu chez chacun d’entre nous. En outre, en moyenne, les personnes âgées tendent à présenter davantage de troubles et de handicaps que les personnes jeunes. Mais les modifications qui accompagnent le vieillissement dépassent les simples modifications de l’état de santé. Les problèmes sociaux (tels que les modes de vie ou le type d’activité quotidienne) influencent les risques de maladie des personnes âgées ainsi que leur expérience de la maladie.

Les médecins déterminent souvent ce qu’on appelle les antécédents sociaux afin qu’ils soient aidés, eux et les autres membres de l’équipe soignante, dans l’évaluation des soins et de l’accompagnement social dont les personnes ont besoin. Les médecins utilisent les antécédents sociaux pour aider les personnes âgées et leurs éventuels soignants à programmer les soins. Les médecins peuvent ainsi poser des questions concernant :