Conséquences des transitions de vie sur les personnes âgées

Le deuil touche de nombreux aspects de la vie d’une personne âgée. Par exemple, les interactions sociales et les amitiés diminuent, et le statut social et les conditions financières peuvent changer. Les personnes âgées peuvent connaître une altération de leur propre santé après la mort d’un membre de la famille ou d’un ami proche. Le décès d’un époux touche différemment les hommes et les femmes. Dans les deux ans qui suivent le décès d’une épouse, le taux de mortalité chez les hommes a tendance à augmenter, en particulier si le décès était inattendu. Pour les femmes qui perdent leur mari, les données sont moins claires mais n’indiquent généralement pas d’augmentation du taux de mortalité.

Les perturbations du sommeil et l’anxiété sont normales chez les personnes en deuil. Ces effets disparaissent généralement en quelques mois sans prise de médicaments. Si le deuil se prolonge ou est accablant, si les personnes deviennent incapables ou réticentes à effectuer des activités quotidiennes de base, ou si elles parlent de suicide, une évaluation médicale et un traitement sont nécessaires. Si les médecins diagnostiquent une dépression, les personnes pourront être orientées vers un professionnel de la santé mentale. De temps en temps, des antidépresseurs peuvent être utiles.

Le dépistage de la dépression est une composante importante d’une consultation médicale. Les soignants et les professionnels de la santé doivent rechercher les symptômes de la dépression et être conscients que les personnes en deuil présentent un risque élevé de suicide et de déclin de l’état de santé.

En général, le risque de suicide augmente avec l’âge.

Aux États-Unis, les hommes âgés sont presque sept fois plus nombreux à se suicider que les femmes âgées. On pense que les taux de décès par suicide chez les personnes âgées sont sous-estimés parce que, par exemple, de nombreux décès par overdose d’opioïdes ne font pas l’objet d’enquêtes et que les décès intentionnels dus à l’abstention volontaire de manger et de boire ne sont pas documentés. Les personnes âgées ne présentent souvent aucun signe avant-coureur de leur suicide et ne cherchent pas à obtenir un traitement pour leur santé mentale. Les médecins sont aussi moins susceptibles de proposer un traitement contre la dépression aux personnes âgées qu’aux personnes plus jeunes. Bien que les personnes âgées tentent de se suicider moins souvent que celles des autres groupes d’âge, elles ont un taux de décès beaucoup plus élevé par tentative, car les facteurs suivants sont plus probables :

Elles utilisent des armes à feu.

Elles sont susceptibles d’avoir plus de problèmes de santé et d’être fragiles.

Elles évitent les interventions.

Elles sont moins susceptibles de vivre avec d’autres personnes qui pourraient détecter les tentatives de suicide et y répondre.

Ainsi, le risque de décès par suicide est élevé chez les personnes âgées qui ont des pensées suicidaires.

Un dépistage précoce de la dépression et des idées suicidaires est essentiel. Pour déterminer le risque de suicide, les professionnels de la santé posent aux personnes âgées qui ont récemment perdu un être cher ou qui semblent déprimées des questions spécifiques sur les pensées suicidaires.

Pour faciliter les transitions difficiles, les personnes âgées peuvent avoir besoin de conseils, de services de soutien (comme la National Widowers Organization) et/ou de médicaments pour l’anxiété ou la dépression.