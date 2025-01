Présentation du vieillissement

Les personnes se demandent souvent si ce qu’elles ressentent à l’âge qu’elles ont est normal ou anormal. Bien que les personnes vieillissent quelque peu différemment, certains changements proviennent de processus internes, c’est-à-dire du vieillissement lui-même. Ainsi, ces changements, quoique non souhaités, sont considérés comme normaux et sont parfois appelés « vieillissement pur ». Ces changements surviennent chez toutes les personnes qui vivent assez longtemps, et cette universalité fait partie de la définition du vieillissement pur. Il faut s’y attendre et ces changements sont généralement inévitables. Par exemple, lors du vieillissement, le cristallin de l’œil s’épaissit, se rigidifie et devient moins capable de faire la mise au point sur des objets proches, comme un support de lecture (ce trouble s’appelle presbytie). Ce changement survient chez pratiquement tous les adultes âgés. Ainsi, la presbytie est considérée comme un vieillissement normal. D’autres termes utilisés pour décrire ces changements sont le « vieillissement normal » et la « sénescence ».

Ce qui exactement constitue le vieillissement normal n’est pas toujours clair. Les changements qui se produisent au cours du vieillissement rendent les personnes plus susceptibles de développer certains troubles. Cependant, les personnes peuvent parfois prendre des mesures pour compenser ces changements. Par exemple, les adultes âgés sont plus susceptibles de perdre leurs dents. Mais consulter régulièrement un dentiste, manger moins de sucreries, se brosser les dents régulièrement et utiliser du fil dentaire peut réduire les risques de perte dentaire. Ainsi, la perte dentaire, bien que fréquente lors du vieillissement, est une part évitable du vieillissement.

En outre, le déclin fonctionnel qui fait partie du vieillissement ressemble parfois au déclin fonctionnel qui fait partie d’un trouble. Par exemple, l’âge avançant, un léger déclin de la fonction mentale est pratiquement universel et considéré comme le vieillissement normal. Ce déclin consiste en une augmentation des difficultés d’apprentissage de nouvelles choses, comme les langues, une baisse de l’attention et une perte de mémoire plus importante. Par contre, le déclin qui survient dans la démence est bien plus grave. Par exemple, au cours du vieillissement normal, certaines personnes perdent des objets ou oublient des détails, mais en cas de démence, l’oubli porte sur les événements dans leur totalité. Les personnes atteintes de démence ont aussi des difficultés à faire des tâches quotidiennes normales (comme conduire, faire la cuisine, gérer leur budget) et à comprendre l’environnement, y compris à savoir en quelle année elles sont et où elles se trouvent. Ainsi, la démence est considérée comme un trouble, même si elle est fréquente chez les personnes âgées. Certaines formes de démence, comme la maladie d’Alzheimer, diffèrent aussi du vieillissement normal d’une autre manière. Par exemple, les tissus cérébraux (obtenus par autopsie) prélevés chez les personnes atteintes de certains types de démence sont différents de ceux des adultes âgés non atteints. Donc la distinction entre vieillissement normal et démence est souvent claire.

Parfois, la distinction entre le déclin fonctionnel qui fait partie du vieillissement et le déclin fonctionnel qui fait partie d’un trouble semble arbitraire. Par exemple, chez les personnes âgées, la glycémie augmente davantage après avoir mangé des glucides que chez les jeunes. Cette augmentation est considérée comme un vieillissement normal. Cependant, si l’augmentation dépasse un certain seuil, on diagnostique un diabète, donc un trouble. Dans ce cas, la différence n’est qu’une question de degré.