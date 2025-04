Influences indirectes sur la santé des adultes âgés

Les adultes âgés qui gardent des contacts sociaux, avec le conjoint ou avec des amis, ou qui ont des activités extérieures, présentent moins de problèmes de santé. Par exemple, les adultes âgés mariés ou vivant avec quelqu’un ont une meilleure santé que ceux qui vivent seuls. Chez les adultes âgés qui vivent avec quelqu’un, on retrouve aussi moins d’hospitalisations ou d’admissions en maisons de santé que chez ceux qui vivent seuls.

Lorsque les personnes plus âgées vivent seules, n’ont pas suffisamment d’interactions sociales, ou les deux, il arrive que de nouveaux problèmes et symptômes ne soient pas signalés parce que personne ne les remarque. Ces adultes âgés n’ont parfois personne pour les aider à prendre leurs médicaments conformément aux instructions. Ils ne préparent pas et ne mangent pas de repas équilibrés à cause de déficiences physiques, parce qu’ils se sentent seuls ou parce qu’ils ne peuvent pas conduire ou marcher jusqu’au magasin. De plus, les adultes âgés vivant seuls ont plus de risque de se sentir seuls et déprimés.

Il arrive parfois que vivre avec des proches ou d’autres personnes entraîne des problèmes. Les adultes âgés peuvent cacher ou minimiser des problèmes de santé parce qu’ils ne veulent pas abuser de la gentillesse ou déranger leurs proches. Si un membre du foyer n’est pas satisfait des conditions de vie, les adultes âgés peuvent être négligés ou maltraités (psychologiquement ou même physiquement).