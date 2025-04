Services communautaires de jour pour adultes

Les soins de jour des adultes âgés peuvent impliquer :

Traiter un problème

Entretenir l’état de la personne

Fournir des activités sociales ou des soins de santé mentale (comme une thérapie de groupe)

Les personnes peuvent se rendre dans les établissements de soins de jour pendant plusieurs heures par jour, quelques jours par semaine. De tels établissements peuvent aussi fournir un lieu où les membres de la famille qui s’occupent à plein temps d’adultes âgés peuvent les amener et faire une pause (soins de répit). Grâce à cette possibilité, elles peuvent aider à différer ou à éviter le placement dans une maison de santé.

Aux États-Unis, il y a seulement environ 4 100 programmes de soins de jour pour les adultes, alors qu’il y a plus de 15 300 maisons de santé. La plupart des programmes de soins de jour sont petits : ils desservent environ 20 personnes. Cependant, dans leur ensemble, ces programmes de soins de jours desservent plus de 200 000 personnes âgées par jour.

Il existe plusieurs types de programmes de soins de jour.

Les hôpitaux de jour fournissent des tests et des traitements complexes, des services de rééducation et des soins spécialisés intensifs. Ils sont conçus pour les personnes qui sont en convalescence à la suite d’un problème récent, comme un accident vasculaire cérébral, une amputation ou une fracture, mais qui sont à même de retourner chez elles le soir. Les médecins généralistes ou un hôpital peuvent orienter les personnes vers un hôpital de jour. Ces établissements fournissent généralement des soins pendant une période de temps limitée (6 semaines à 6 mois) et sont chers parce que le rapport entre le nombre de membres du personnel et le nombre des patients est élevé.

Les programmes de soins de jour d’entretien fournissent des soins spécialisés limités (tels que le dépistage et la surveillance des troubles chroniques) et de l’exercice physique. Ils visent à prévenir une détérioration de l’état mental et de la condition physique de la personne, à maintenir ou améliorer sa capacité à fonctionner aussi longtemps que possible et à prévenir l’aggravation des troubles chroniques. Ces programmes comportent également des activités visant à améliorer l’image de soi, à fournir des stimulations et à prévenir la solitude, l’isolement et le retrait. Les programmes d’entretien peuvent fournir des soins de longue durée et sont moins onéreux que les programmes d’hôpital de jour.

Les programmes de soins de jour sociaux fournissent de l’accompagnement, des thérapies de groupe, des activités pour maintenir ou améliorer la fonction cognitive, des stratégies pour compenser les pertes et des activités sociales et récréatives. Ils peuvent ressembler à une maison de retraite ou à un centre de soins en santé mentale, fournissant des soins à des adultes âgés atteints de démence ou de troubles de santé mentale.