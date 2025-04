En général, les résidences pour personnes âgées sont très semblables aux maisons de retraite médicalisées. Elles sont destinées aux personnes qui ont besoin d’un peu d’aide, en particulier pour les soins personnels. Les résidences pour personnes âgées, parfois aussi appelées maisons de repos, maison de soins pour adultes ou maisons de soins personnels, fournissent une chambre, les repas, de l’aide pour les activités quotidiennes, et occasionnellement des soins de santé. Dans les résidences pour personnes âgées, les personnes vivent généralement dans des chambres, de type résidence universitaire, plutôt que des appartements. Certains établissements ont une atmosphère très familiale.

Les résidences pour personnes âgées ne sont pas aussi réglementées que les maisons de santé ou certaines maisons de retraite médicalisées. Beaucoup fournissent des soins de qualité, mais pas toutes. Certains établissements s’occupent de personnes qui ont des besoins très variés. Par exemple, des personnes plus jeunes, la plupart présentant des troubles de la santé mentale non traités ou mal traités, vivent aux côtés d’adultes âgés qui n’ont pas de trouble de la santé mentale. Dans ces conditions, les adultes âgés peuvent se sentir mal à l’aise ou embarrassés.

Les adultes âgés et leur famille doivent évaluer avec attention les résidences pour adultes âgés. Elles doivent demander ce que fournit et ne fournit pas l’établissement et s’assurer que le personnel peut répondre aux besoins des résidents et bien les traiter.