Les résidences de retraite sont conçues pour les personnes qui vivent de manière autonome mais nécessitent ou souhaitent de l’aide, principalement pour s’occuper de la maison. Certains adultes âgés choisissent de déménager dans une résidence de retraite avant d’avoir besoin d’aide supplémentaire. Elles choisissent d’aller dans ces résidences parce qu’elles ne veulent plus assumer la responsabilité d’entretien d’une grande maison et d’un jardin ou parce qu’elles sont seules et isolées.

Les résidences de retraite se composent de groupes d’appartements, de maisons mitoyennes ou individuelles. Ces résidences fournissent certains services, comme l’entretien de l’intérieur et de l’extérieur, le transport, des installations de divertissement, certains services infirmiers sur site, la possibilité d’avoir des repas collectifs, des services de blanchisserie et le nettoyage de la maison. Ces services permettent aux adultes âgés qui fonctionnent raisonnablement bien de vivre de manière autonome. Les résidences de retraite peuvent organiser des activités de groupe, comme des voyages, des soirées ludiques ou des conférences avec des intervenants invités. Certaines ont des installations de divertissement, comme des piscines ou des terrains de golf. Les maisons sont généralement conçues pour les adultes âgés. Par exemple, elles peuvent être de plain-pied, avoir des portes accessibles en fauteuil roulant, et des barres d’appui ainsi que d’autres dispositifs déjà installés dans les toilettes. Les résidences de retraite permettent à certaines personnes de retarder l’entrée dans un établissement proposant des soins de longue durée plus intensifs.

Certaines résidences de retraite font partie d’une maison de retraite. Les maisons de retraite (résidence de retraite avec soins continus) fournissent autant de soins que nécessaire aux personnes pour le reste de leur vie.

Comme les résidences de retraite peuvent varier considérablement, les personnes doivent poser des questions pour s’assurer que la résidence envisagée leur convient bien :

Y a-t-il des droits d’inscription en supplément des frais mensuels ? Quels services, activités et commodités sont inclus dans les frais mensuels ?

Quels services, activités et commodités sont disponibles ? Y a-t-il une banque, un salon de beauté, un bureau de poste, un magasin général ? Y a-t-il un transport facilement disponible pour se rendre dans une zone commerciale, un cabinet médical et d’autres centres de soins ? Quelles activités sociales et physiques sont disponibles ?

Quel est l’âge minimal pour vivre dans cette résidence ?

Les installations sont-elles bien entretenues ? Les logements et leur cadre sont-ils agréables ? Le parking est-il suffisant ?

Y a-t-il du personnel d’entretien pour aider les résidents ?

Les repas sont-ils fournis ?