Prise en charge des adultes âgés à domicile

Plusieurs nouveaux modèles de soins de santé ont été développés pour permettre aux personnes de recevoir des soins de santé à domicile. L’objectif est d’offrir une meilleure qualité de soins et de prise en charge, qui permette aux personnes âgées d’éviter les hôpitaux et les maisons de santé, et ainsi de rester à leur domicile et dans leur communauté. Dans l’ensemble, ces modèles impliquent des services de santé traditionnels à domicile qui ont été étendus pour inclure d’autres services. Certains d’entre eux sont testés dans différentes régions des États-Unis et sont appelés projets de démonstration.

Le modèle Independence at Home Demonstration (IAH, Démonstration de l’indépendance à domicile) est sponsorisé par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS, Centres des services Medicare et Medicaid). Dans ce modèle, les adultes âgés fragiles qui ne peuvent pas quitter facilement leur domicile reçoivent des soins à domicile par un médecin ou un autre professionnel de la santé, tel qu’un infirmier praticien spécialisé ou un adjoint au médecin. L’objectif de ce modèle est de garder les adultes âgés à domicile et hors de l’hôpital. Pour être éligibles à ce modèle de soins, les personnes âgées doivent être incapables de quitter leur domicile et avoir au moins deux maladies chroniques.

Le modèle Hospital at Home (HAH, Hôpital à domicile) permet aux organisations de fournir des soins de types hospitaliers au domicile de la personne. La plupart des participants sont des adultes âgés très malades. L’objectif de ce modèle est de réduire le nombre de jours passés à l’hôpital, de réduire les coûts hospitaliers, d’améliorer la satisfaction des patients et d’améliorer les résultats. Dans la plupart des cas, ces personnes sont généralement stables, mais nécessitent des soins spécialisés prolongés de type hospitaliers, comme des visites quotidiennes d’un médecin, d’un infirmier praticien spécialisé ou d’un adjoint au médecin, et une surveillance quotidienne de leur état de santé. En 2020, les CMS ont lancé l’initiative Soins hospitaliers aigus à domicile (Acute Hospital Care at Home, AHCAH) afin de fournir aux hôpitaux une plus grande flexibilité pour les soins des patients à domicile.

Le modèle Emergency Triage, Treat, and Transport (ET3, Triage, traitement et transport d’urgence) développé par les CMS permet aux équipes de soins en ambulance de disposer d’une plus grande flexibilité pour décider de l’endroit où une personne doit recevoir des soins. Au lieu de transporter une personne aux urgences de l’hôpital, l’équipe de soins en ambulance, souvent en consultation avec un infirmier praticien spécialisé ou un adjoint au médecin, peut transporter la personne vers un centre de soins d’urgence ou un cabinet médical, ou peut commencer le traitement au domicile de la personne selon les instructions de l’infirmier praticien spécialisé ou de l’adjoint au médecin. L’infirmier praticien spécialisé ou l’adjoint au médecin peuvent être dans l’ambulance ou accessible par télésanté.