Prestataires de soins pour les adultes âgés : Professionnels de la santé

En plus de la distribution de médicaments, les pharmaciens évaluent les ordonnances pour s’assurer que les médicaments appropriés sont utilisés. Les pharmaciens peuvent vérifier que les adultes âgés ne prennent pas de médicaments qui présentent des risques particuliers pour eux (voir le tableau Certains médicaments particulièrement susceptibles de causer des problèmes chez les adultes âgés). Les pharmaciens s’assurent également que les instructions sont claires et que les indications sont précises sur la quantité et la fréquence d’utilisation d’un médicament. Ils font un suivi des ordonnances et des renouvellements de prescriptions. Ainsi, ils peuvent vérifier l’absence d’interaction entre les médicaments. Ils donnent aussi aux autres professionnels de la santé des renseignements sur l’utilisation appropriée des médicaments chez les adultes âgés.

Dans les hôpitaux et les autres structures d’hospitalisation, les pharmaciens jouent un rôle majeur dans la réconciliation médicamenteuse. La réconciliation médicamenteuse est le processus consistant à créer la liste la plus complète et la plus précise possible des médicaments pris par une personne et à comparer la liste à celle du dossier médical de la personne ou aux prescriptions d’un professionnel de la santé. Ce processus est réalisé pour s’assurer qu’aucun médicament n’est dupliqué ou omis et qu’aucune erreur n’a été commise. La réconciliation médicamenteuse doit être effectuée à chaque transition des soins.

Certains pharmaciens se spécialisent dans les soins aux adultes âgés. Ils sont parfois appelés pharmaciens consultants (en soins aux personnes âgées). Ils travaillent souvent dans des maisons de santé.