Prestataires de soins pour les adultes âgés : Famille et amis

S’occuper d’un membre de sa famille peut s’avérer très enrichissant, même si cela représente beaucoup de travail et provoque des tensions. La plupart des personnes choisissent de s’occuper d’un conjoint, d’un partenaire ou d’un parent par amour ou par respect. Elles redonnent un sens à leur propre vie en changeant/améliorant la vie d’une autre personne, même si leurs efforts ne sont pas toujours reconnus. Cependant, personne ne peut jamais être totalement préparé aux défis que cette aide représente.

Que ce soit physiquement, mentalement, financièrement et émotionnellement, aider les personnes peut être exigeant, comme dans les situations suivantes :

Les soignants prennent en charge toutes les tâches ménagères, habillent et lavent les personnes, s’assurent qu’elles suivent bien leur traitement, gèrent les finances des personnes, ou effectuent une combinaison de ces activités.

Il arrive qu’ils doivent dépenser leurs économies pour s’occuper d’un parent ou d’un conjoint dépendant, ou qu’ils doivent quitter leur travail.

Ils doivent parfois s’occuper continuellement des besoins émotionnels des personnes.

Parfois, ils doivent abandonner des activités qu’ils aiment faire.

Les membres de la famille sont parfois en désaccord ou se disputent pour savoir qui doit s’occuper des personnes ou payer les soins, ou à propos d’autres aspects des soins.

Les exigences peuvent devenir plus pénibles lorsque les soignants eux-mêmes sont fragiles, qu’ils ont dû accepter ce rôle de manière inattendue ou à contrecœur, ou qu’ils doivent s’occuper de personnes qui sont peu coopératives ou agressives.

Les nombreuses responsabilités et nombreux conflits qui se présentent lorsqu’on s’occupe de personnes âgées peuvent isoler les soignants, compromettre les relations sociales et menacer les opportunités professionnelles. Cela peut entraîner une montée de colère, une frustration, une culpabilité, une anxiété, un stress, une dépression ainsi qu’un sentiment de désespoir et d’épuisement (voir aussi Stress lié aux soins). Ces sentiments sont parfois appelés le syndrome d’épuisement professionnel des soignants. Ce syndrome d’épuisement peut toucher n’importe qui à tout moment, mais il survient le plus souvent lorsque les personnes dont on s’occupe ne peuvent pas rester toutes seules ou qu’elles sont perturbantes la nuit. Dans les pires cas, lorsque les soignants n’obtiennent pas d’aide ou ignorent où en trouver, le syndrome d’épuisement peut entraîner une maltraitance, notamment un abandon voire des mauvais traitements.

Pour savoir comment apporter l’aide dont a besoin une personne et pour éviter ce syndrome d’épuisement, il faut que les soignants discutent avec différents professionnels de la santé, notamment les assistants sociaux, les gestionnaires de soins (spécialistes formés pour s’assurer que l’adulte âgé reçoit toute l’aide et les soins dont il a besoin), les médecins généralistes, les infirmiers et/ou les kinésithérapeutes et ergothérapeutes. Les soignants peuvent aussi utiliser des stratégies pour se préparer à cette activité et pour éviter le syndrome d’épuisement.