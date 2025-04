Les maisons de retraite médicalisées sont conçues pour les personnes qui ont besoin d’aide dans leurs activités quotidiennes (par exemple, se laver, s’habiller ou prendre les traitements prescrits). Ces établissements peuvent aider les adultes âgés qui ont des problèmes de mémoire, qui ont les idées confuses ou des problèmes physiques. Certains établissements ont des unités spéciales pour les personnes atteintes de démence où les résidents sont suivis de près. Les maisons de retraite médicalisées peuvent aussi fournir de l’aide aux couples qui souhaitent continuer à vivre ensemble alors que l’un des partenaires nécessite une assistance plus importante que ce que l’autre peut fournir.

Ces établissements sont de tailles variées, de petit et douillet à grand et complexe. Les résidents peuvent avoir leur propre appartement ou une chambre à coucher avec une salle de bain, ou peuvent partager une chambre à coucher et une salle de bain avec un autre résident. Ces établissements fournissent les repas, de l’aide pour les activités quotidiennes (y compris les soins personnels) et proposent des activités sociales et récréatives. Un plan de service est mis en place avec chaque résident pour aider à déterminer les services et les activités nécessaires ou souhaitées. Le niveau de supervision et de surveillance des soins de santé disponible ainsi que les activités et services offerts varient, parfois considérablement, d’un établissement à l’autre. En outre, les réglementations pour ces établissements diffèrent selon les États.

Lorsque les personnes ont besoin d’un traitement intensif, elles doivent parfois se rendre dans un autre établissement, comme un hôpital ou un centre de rééducation. Elles peuvent revenir à la maison de retraite médicalisée si elles en ont la capacité. Mais pour conserver leur espace de vie pendant leur absence, elles doivent continuer à payer.

Le saviez-vous ?

Les personnes qui s’installent dans une maison de retraite médicalisée ont généralement besoin d’aide pour les activités quotidiennes parce qu’elles ont des problèmes de santé qui limitent leur capacité fonctionnelle et leur autonomie. L’aide fournie varie considérablement d’un établissement à l’autre. De plus en plus, le but est d’aider les adultes âgés qui sont dans une maison de retraite médicalisée à y demeurer pour le restant de leurs jours.