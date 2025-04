University of California Davis

Les maisons de retraite sont destinées aux adultes âgés qui veulent déménager une seule fois, dans un endroit qui fournira autant de soins que nécessaire pour le reste de leur vie. Ces établissements garantissent des soins pour les résidents au sein de l’établissement, quel que soit leur état de santé. Les maisons de retraite peuvent aussi apporter une aide aux couples qui souhaitent continuer à vivre ensemble ou du moins à proximité l’un de l’autre lorsque l’un des partenaires nécessite une assistance plus importante que ce que l’autre peut fournir.

Les personnes peuvent commencer par vivre de façon indépendante dans une maison ou un appartement, comme dans une résidence de retraite. Par la suite, si leur santé se détériore, elles s’installent dans une maison de retraite médicalisée et finalement dans une maison de santé, le tout sur le même site. Les maisons de retraite offrent la sécurité de soins continus fournis dans un seul endroit, sans devoir se déplacer très loin.

Beaucoup de ces établissements ont des bâtiments communautaires pour des événements sociaux organisés, des salles à manger, des clubs, des installations sportives, des sorties programmées et des choix de vacances. Ils peuvent donner accès, sur place, à des professionnels et des services de santé, comme des soins des plaies, une surveillance de la tension artérielle, des analyses de laboratoire, des radiographies et de l’aide pour prendre les traitements prescrits.