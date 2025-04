Continuité des soins pour les adultes âgés

Pour contribuer à améliorer la continuité des soins, les adultes âgés et leurs soignants (que ce soit des membres de la famille, des personnes en dehors de la famille, ou les deux) peuvent participer de manière active à leurs soins. Par exemple, ils peuvent se renseigner davantage sur ce qui peut interférer avec la continuité, sur le fonctionnement du système de santé et sur les ressources (comme les gestionnaires de soins ou les assistants sociaux) qui sont disponibles pour améliorer la continuité des soins. Une bonne connaissance de leurs troubles et des détails de leur assurance maladie peut aussi faciliter les choses.

La participation active commence par la communication : donner et obtenir des informations (voir aussi Comment tirer le meilleur parti d’une consultation). Il est important de poser des questions sur un trouble, un traitement, ou d’autres aspects des soins. Lorsque les adultes âgés ont des besoins ou des questions de santé spécifiques, elles ou les membres de leur famille doivent en parler aux professionnels de la santé. Par exemple, les adultes âgés ont souvent besoin d’aide pour savoir quels médicaments sont couverts par leur programme de prescription de médicaments Medicare. Ils peuvent également avoir besoin d’aide pour apprendre à prévenir les troubles.

Les personnes ou les membres de leur famille qui participent activement aux soins de santé de la personne peuvent être proactifs. Par exemple, les adultes âgés ou leurs soignants peuvent entretenir une relation suivie avec au moins un professionnel de la santé, habituellement le médecin généraliste, afin de minimiser les problèmes occasionnés par le fait d’avoir plusieurs professionnels de la santé. Les adultes âgés peuvent communiquer avec leur médecin généraliste au sujet des changements récents de leur état et de leurs médicaments, en particulier lorsqu’un spécialiste a posé un nouveau diagnostic ou a modifié un schéma thérapeutique. Ils devront parfois demander à un professionnel de la santé de téléphoner à un autre professionnel et de discuter avec lui pour s’assurer que les informations sont clairement communiquées et que le traitement est approprié.

Pour les personnes atteintes d’un trouble, la participation active consiste souvent à adopter un mode de vie sain. Par exemple, les personnes qui font de l’hypertension artérielle peuvent suivre un régime alimentaire pour préserver la santé cardiaque et faire régulièrement de l’exercice. Les personnes peuvent aussi surveiller leur état à leur domicile. Par exemple, les personnes qui font de l’hypertension artérielle peuvent vérifier leur tension artérielle et celles qui souffrent de diabète peuvent mesurer leur glycémie.

Pour participer plus facilement à leurs soins de santé, les personnes peuvent conserver un exemplaire de leur dossier médical (voir aussi Gestion des dossiers médicaux). Elles peuvent souvent en obtenir une copie auprès de leur médecin généraliste. Un exemplaire du dossier médical est utile comme référence pour avoir des renseignements sur les troubles actuels, les médicaments pris, les traitements et les examens réalisés, ainsi que les paiements effectués. Ces renseignements peuvent aussi aider les personnes à expliquer un problème à d’autres professionnels de la santé. Des boîtes à fiches, des classeurs, des logiciels et des programmes sur Internet ont été conçus dans cette optique. En outre, de nombreux cabinets médicaux offrent des portails en ligne sécurisés auxquels les personnes peuvent accéder pour voir leurs résultats d’analyse, les informations de leurs ordonnances et des résumés de leurs consultations médicales.

Lorsque plusieurs professionnels de la santé sont impliqués, les personnes peuvent garder avec elles leur propre dossier de soins, notamment le type et la date des examens et des procédures réalisés ainsi qu’une liste de leurs diagnostics (voir l’encadré Que doit-on mettre dans un dossier médical personnel ?). Les personnes doivent au minimum consigner tous les médicaments (avec ou sans ordonnance) qu’elles prennent actuellement, ainsi que les doses et le motif pour lequel elles prennent le médicament. Elles doivent apporter ces notes avec elles à chaque rendez-vous chez un médecin.

Lorsque les personnes se rendent à l’hôpital ou chez un nouveau professionnel de la santé, elles doivent vérifier que leur dossier médical a bien été reçu.

Il est aussi important d’acheter tous ses médicaments (avec ou sans ordonnance) dans une seule pharmacie ou à l’aide d’un seul service de vente par correspondance et de faire connaissance avec le pharmacien. Les adultes âgés peuvent poser des questions à leur pharmacien sur les médicaments qu’elles prennent. Elles peuvent aussi lui demander des récipients faciles à ouvrir et des étiquettes faciles à lire.