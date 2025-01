Symptômes typiques se développant chez une personne prenant un médicament connu pour provoquer le syndrome malin des neuroleptiques

Les médecins suspectent un syndrome malin des neuroleptiques lorsque des personnes prenant un médicament connu pour provoquer ce trouble développent des résultats d’examen clinique et des symptômes caractéristiques, tout particulièrement une rigidité musculaire sévère. Aucun test ne permet de confirmer le diagnostic. Néanmoins, comme d’autres troubles (par exemple, la méningite et la septicémie) peuvent causer des symptômes similaires, les médecins réalisent souvent des tests pour détecter ces troubles. Les médecins réalisent également des analyses de sang et d’urine à la recherche d’une dégradation des protéines musculaires et d’une lésion rénale.