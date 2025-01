David Geffen School of Medicine at UCLA

Le coup de chaleur est un état potentiellement mortel qui entraîne une élévation majeure de la température corporelle et le dysfonctionnement de nombreux organes.

(Voir également Présentation des troubles provoqués par la chaleur.)

Le coup de chaleur est observé après quelques heures d’effort chez les jeunes athlètes ou après plusieurs jours de grandes chaleurs chez les personnes âgées sédentaires vivant dans un milieu non climatisé.

La température corporelle dépasse 40 °C et le cerveau fonctionne mal.

Les personnes doivent être immédiatement refroidies.

Le coup de chaleur est la forme la plus grave des affections provoquées par la chaleur. Les personnes frappées par un coup de chaleur sont beaucoup plus atteintes que celles qui présentent d’autres troubles provoqués par la chaleur. Les caractéristiques suivantes distinguent en particulier le coup de chaleur des autres troubles provoqués par la chaleur :

La température corporelle dépasse généralement 40 °C

Des symptômes de mauvais fonctionnement du cerveau se développent

Le coup de chaleur peut se produire assez rapidement lorsque les personnes réalisent un effort par une chaleur extrême ou dans un environnement chaud et non ventilé. Par exemple, le coup de chaleur peut se développer chez de jeunes athlètes et soldats en bonne santé, en particulier chez ceux qui ne sont pas acclimatés, après quelques heures seulement d’effort intense en conditions chaudes et humides. Les travailleurs dans les environnements chauds, tout particulièrement ceux, comme les pompiers et les fondeurs, qui doivent porter de lourds vêtements de protection sont exposés à un risque similaire. Le coup de chaleur est une cause courante de décès chez les athlètes.

Le coup de chaleur peut aussi se développer en particulier chez les personnes âgées sédentaires vivant dans un milieu mal ventilé et sans climatisation pendant les grandes chaleurs. Les personnes plus âgées, celles atteintes de certaines affections (telles que celles qui mettent en cause des anomalies fonctionnelles du cœur, des poumons, des reins ou du foie) et les jeunes enfants sont les plus vulnérables aux coups de chaleur. Un coup de chaleur peut survenir très rapidement chez les enfants laissés dans des voitures en pleine chaleur.

Un coup de chaleur se produit parce que l’organisme ne peut pas éliminer la chaleur assez rapidement en réponse à une chaleur extrême. Comme il ne peut pas se refroidir, sa température continue à augmenter rapidement jusqu’à atteindre des niveaux dangereusement élevés. Les conditions qui interfèrent avec la déperdition de chaleur, notamment certains troubles cutanés et les médicaments qui diminuent la transpiration, augmentent le risque.

Le coup de chaleur peut provoquer des lésions, temporaires ou permanentes, d’organes vitaux tels que le cœur, les poumons, les reins, le foie ou le cerveau. Plus la température s’élève, surtout au-dessus de 41 °C, plus les troubles se développent rapidement. Le décès peut survenir.

Symptômes du coup de chaleur Symptômes précurseurs courants du coup de chaleur : vertiges, étourdissement, faiblesse, maladresse et mauvaise coordination, fatigue, maux de tête, vision trouble, douleurs musculaires, nausées et vomissements (qui sont également les symptômes de l’épuisement par la chaleur). Les personnes affectées ne se rendent pas compte que leur température corporelle est très élevée. Dans le coup de chaleur, la peau est chaude, rouge et parfois sèche. La transpiration peut être absente en dépit de la chaleur. Du fait du mauvais fonctionnement du cerveau, les personnes peuvent devenir confuses et désorientées, avoir des convulsions ou tomber dans le coma. La fréquence cardiaque et respiratoire s’accélère. Le pouls est généralement rapide. La tension artérielle peut être élevée ou basse. La température corporelle dépasse en général 40 °C et peut être si élevée qu’elle dépasse les graduations du thermomètre classique.

Diagnostic du coup de chaleur Symptômes et antécédents d’exposition à une forte chaleur et à une humidité importante Le diagnostic du coup de chaleur est généralement évident. Les personnes ont une fièvre élevée, des symptômes de mauvais fonctionnement du cerveau et des antécédents d’exposition à la chaleur élevée et humide. Si le diagnostic n’est pas évident, il faut entreprendre des tests pour détecter d’autres troubles pouvant causer des symptômes semblables tels que des infections, un AVC, la consommation de drogue et une hyperactivité de la thyroïde (hyperthyroïdie).

Traitement du coup de chaleur Immersion dans de l’eau froide

Mesures de refroidissement par évaporation

Parfois, solutés froids par voie intraveineuse En cas de coup de chaleur, le corps doit être immédiatement refroidi et il faut appeler une ambulance. En attendant leur transfert à l’hôpital, les personnes doivent être immergées dans de l’eau froide, par exemple dans un lac, un ruisseau ou une baignoire. Pour réduire le risque de noyade, l’immersion ne doit pas avoir lieu si la personne est confuse ou incapable de coopérer. Si l’immersion n’est pas possible, les personnes doivent être refroidies en brumisant le corps avec de l’eau, puis en soufflant de l’air dessus avec un ventilateur (refroidissement par évaporation). L’eau tiède ou légèrement chaude est plus efficace que l’eau froide pour la brumisation car les personnes sont ainsi moins à même de frissonner, ce qui génère plus de chaleur. L’administration de médicaments (aspirine ou paracétamol) destinés à traiter la fièvre due à une infection est inefficace et doit être évitée. Le saviez-vous ? À l’hôpital, le refroidissement est obtenu rapidement en enlevant les vêtements et en mouillant la peau (avec de l’eau chaude ou tiède) ou en appliquant occasionnellement de la glace. Pour accélérer l’évaporation et le refroidissement du corps, un grand ventilateur industriel (souvent utilisé par le service de nettoyage) peut être utilisé pour souffler de l’air sur le corps. La température corporelle est mesurée fréquemment, souvent en continu. On peut administrer des solutés froids par voie intraveineuse. Pour éviter un refroidissement excessif, on doit arrêter les mesures de refroidissement lorsque la température corporelle atteint les environs de 39 °C. Les convulsions, le coma et les autres dysfonctionnements d’organes éventuels peuvent nécessiter un traitement spécifique. Le coup de chaleur est traité efficacement dans les unités de soins intensifs des hôpitaux.