Suffocation

Si plusieurs secouristes sont disponibles, un secouriste doit appeler le SAMU pendant qu’un autre commence à traiter la personne qui s’étouffe. Si un seul secouriste est disponible, il ne doit pas appeler des renforts tant qu’il n’a pas essayé de dégager les voies respiratoires de la personne qui s’étouffe.

Poussées abdominales (manœuvre de Heimlich)

Une violente toux expulse souvent l’objet des voies respiratoires.

Les personnes prises d’une toux violente doivent continuer à tousser.

Si les personnes parviennent à parler normalement, elles continuent néanmoins à tousser violemment.

Si les personnes qui suffoquent ne peuvent pas tousser, le secouriste doit pratiquer des manœuvres abdominales (manœuvres de Heimlich), qui augmentent la pression dans l’abdomen et le thorax et aident à expulser l’objet.

Si les personnes sont conscientes, le secouriste se place derrière elles et les encercle de ses deux bras au niveau de l’abdomen. Le secouriste forme un poing. Son pouce doit être à l’intérieur du poing et le côté pouce du poing doit être orienté vers l’intérieur, en direction de la personne. Le secouriste positionne son poing entre le sternum et le nombril. Il place l’autre main fermement par-dessus le poing. Il pousse vigoureusement ses mains vers l’intérieur et vers le haut, 5 fois de suite. Si la victime est un enfant de moins de 5 ans ou qui pèse moins de 20 kg, le secouriste doit se mettre à genou et pousser de manière moins violente. La série de poussées doit être répétée jusqu’à l’expulsion de l’objet. Si la personne perd connaissance, le secouriste doit immédiatement arrêter les poussées et essayer de dégager les voies respiratoires d’une autre manière.

Si les personnes perdent connaissance, le secouriste regarde dans leur bouche et dans leur gorge à la recherche d’éléments visibles qui peuvent bloquer les voies respiratoires et, le cas échéant, il les retire. Si les personnes ne reprennent pas leur respiration, il est possible que la langue bloque les voies respiratoires. Le secouriste fait alors légèrement pivoter la tête des personnes en arrière et soulève son menton, ce qui déplace la langue et ouvre les voies respiratoires. Si les personnes ne respirent pas, il faut pratiquer la respiration artificielle par le bouche-à-bouche. Si le thorax ne parvient pas à se soulever, cela indique que les voies respiratoires sont toujours bloquées (voir Traitement de premiers secours pour l’arrêt cardiaque).

Traitement d’un nourrisson con... Vidéo

On ne pratique pas les poussées abdominales chez les nourrissons. Les nourrissons doivent être tournés le visage vers le bas, la poitrine reposant sur l’avant-bras du secouriste, la tête plus basse que le corps. Le secouriste tape alors 5 fois de suite sur le dos des nourrissons avec le talon de la main, entre les omoplates. Les coups doivent être fermes mais pas au point de provoquer des lésions. Le secouriste inspecte ensuite la bouche et élimine tout objet visible. Si les voies respiratoires restent obstruées, le secouriste doit placer les nourrissons tête en bas, le visage tourné vers le haut, et pousser 5 fois sur le sternum vers l’intérieur et vers le haut, sur environ 1,25 à 4 cm, à l’aide de l’index et du majeur (poussées thoraciques). Le secouriste inspecte ensuite de nouveau la bouche pour rechercher tout objet visible. Ce processus est répété jusqu’à ce que l’objet soit délogé ou jusqu’à ce que l’enfant perde connaissance (auquel cas une réanimation cardiopulmonaire [RCP] est nécessaire).