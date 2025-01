L’action la plus urgente pour traiter une coupure consiste à arrêter le saignement. Les saignements visibles peuvent presque toujours être arrêtés en plaçant une compresse de gaze ou un tissu propre sur la zone de saignement et en comprimant fermement la zone avec un doigt ou une main pendant au moins 5 minutes. Lorsque cela est possible, on élève la zone qui saigne au-dessus du niveau du cœur.

Si le saignement se produit au niveau d’un bras ou d’une jambe et persiste après l’application d’une pression, un garrot peut être utilisé par toute personne formée à l’utilisation de ce dispositif. Cela n’est généralement nécessaire qu’en cas de lésions sévères (par exemple, blessures par arme à feu, lésions profondes par arme blanche, coupures profondes importantes ou amputations). Les garrots ne doivent être utilisés que jusqu’à ce que la personne puisse être examinée et traitée par un médecin. (Voir Stop the Bleed.org pour plus d’informations sur l’utilisation d’un garrot.)

Afin de prévenir l’infection, il faut enlever les souillures et les particules et laver la plaie. Il faut retirer les petites particules importantes et visibles. Quant aux particules plus petites et aux souillures non visibles, elles doivent être éliminées avec du savon doux et l’eau du robinet. Il peut être nécessaire de frotter doucement pour nettoyer les éraflures profondes. Une eau plus froide peut permettre aux vaisseaux sanguins de se contracter, contribuant ainsi à ralentir le saignement. Les souillures et les particules qui restent après le lavage peuvent souvent être enlevées par un jet d’eau chaude sous pression. Les agents plus durs, comme l’alcool, l’iode et le peroxyde (eau oxygénée) ne sont pas recommandés. Ces solutions peuvent endommager les tissus et retarder la guérison.

Si une plaie est très petite, elle peut être maintenue fermée avec du ruban de premiers secours ou un adhésif cutané (produits utilisés spécifiquement pour refermer une petite plaie). Des points de suture peuvent être nécessaires si la plaie est grande ou profonde. Les points de suture ne doivent être réalisés que par un professionnel de la santé. Après le nettoyage, il faut, le cas échéant, fermer la plaie, appliquer dessus une crème antibiotique et un pansement. Les pommades antibiotiques ne doivent pas être appliquées si un ruban adhésif ou un adhésif cutané spécifique a été utilisé pour refermer la plaie.

Une assistance médicale professionnelle est nécessaire dans les cas suivants :

si la coupure fait plus de 0,75 centimètre de long, si elle est située au niveau du visage, si elle paraît profonde ou si ses bords se séparent

si le saignement ne s’arrête pas de lui-même ou s’il ne s’arrête pas au bout de quelques minutes après application de pression

si des symptômes de lésion de nerfs ou de tendons se manifestent, comme une perte de sensibilité, une perte de mouvement

si une égratignure est profonde avec des souillures et des particules difficiles à éliminer

s’il s’agit d’une plaie par piqûre, et en particulier s’il est probable que des corps étrangers se trouvent dans la plaie

si les personnes n’ont pas été vaccinées contre le tétanos au cours des 5 dernières années

Toutes les plaies, traitées à domicile ou par des professionnels de la santé, doivent être surveillées pour détecter les signes d’infection (aggravation de la rougeur/sensibilité, chaleur, ou écoulement de pus) pouvant se manifester plusieurs jours après le traitement. En cas d’apparition de symptômes d’infection (par exemple, fièvre, présence de pus dans la plaie ou fuite de celle-ci, augmentation de la rougeur autour de la plaie), il convient de consulter un médecin le plus rapidement possible (dans les heures qui suivent).

La plupart des petites plaies guérissent en quelques jours.