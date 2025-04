Présentation des morsures et piqûres

De nombreuses créatures, y compris l’homme, mordent si elles sont effrayées ou provoquées. Les autres créatures comprennent :

Les morsures entraînent des lésions de gravité variable, allant des excoriations superficielles à des plaies plus étendues qui s’infectent souvent par les bactéries présentes dans la bouche de l’animal.

Certains animaux, insectes et arthropodes peuvent injecter des substances toxiques (venin) par le biais de certaines parties de leur bouche (crochets) ou d’un dard. Ces venins peuvent avoir une toxicité légère ou au contraire être potentiellement mortels. Même les venins peu toxiques peuvent provoquer des réactions allergiques. Les créatures connues pour leurs piqûres comprennent :

Les médecins diagnostiquent les morsures et les piqûres en interrogeant les personnes et en les examinant. Quand une plaie est profonde, la radiographie ou d’autres examens d’imagerie sont parfois effectués pour rechercher des dents ou autres corps étrangers pouvant être dissimulés. La façon la plus efficace d’éviter l’infection et le tissu cicatriciel consiste à nettoyer et à soigner la plaie de manière adéquate et dès que possible. Le médecin demande généralement à la personne ses antécédents de vaccination contre le tétanos. Si nécessaire, un rappel est administré.