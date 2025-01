Piqûres de tiques

Retrait de la tique

Application d’un antiseptique

Parfois, un antibiotique par voie orale pour prévenir la maladie de Lyme

Les morsures de tiques peuvent parfois être évitées en prenant des précautions dans les régions où les tiques sont fréquentes.

Prévention des morsures de tiques

Les tiques doivent être retirées au plus vite. La meilleure technique consiste à utiliser des pinces courbes placées le plus près possible de la peau pour saisir la tique et la sortir en tirant tout droit. La tête, qui peut ne pas sortir avec le corps de la tique doit être impérativement enlevée sous peine de provoquer une inflammation prolongée. La plupart des méthodes populaires utilisées pour retirer les tiques, comme l’application d’alcool, de vernis à ongles, de vaseline ou d’une flamme, sont inefficaces et peuvent même stimuler la sécrétion de salive infectée au niveau de la morsure et léser la peau.

Le saviez-vous ?

Il faut appliquer un antiseptique après avoir enlevé la tique. S’il y a gonflement et décoloration, un antihistaminique par voie orale peut s’avérer utile. Si la tique est restée en place pendant une durée prolongée (la tique est très gonflée) ou si la maladie de Lyme est prévalente dans la région, il faut recourir à des soins médicaux et obtenir un antibiotique préventif contre la maladie de Lyme.

Si une piqûre de tique, telle que la tique de pajaroello, entraîne une lésion cutanée significative, le médecin procède à un nettoyage minutieux et retire toute peau morte de la plaie. Il peut appliquer des corticostéroïdes et des antiseptiques sur la zone pour prévenir toute autre lésion cutanée et toute infection.