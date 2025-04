Piqûres de scorpions

University of Illinois at Chicago;

Les morsures de scorpion d’Amérique du Nord sont rarement graves et entraînent en général un œdème modéré, ainsi que de la douleur et de la chaleur au site de la morsure. Cependant, le scorpion Centruroides exilicauda ou C. sculpturatus, que l’on trouve en Arizona, au Nouveau-Mexique et du côté californien du fleuve Colorado, possède un venin beaucoup plus toxique. La morsure est douloureuse et entraîne parfois un engourdissement ou des fourmillements autour de la zone de la morsure. Des symptômes plus graves sont fréquents chez les enfants et comprennent :

Mouvements anormaux de la tête, des yeux et du cou

Production importante de salive

Sueurs

Agitation

Certaines personnes présentent des contractions musculaires involontaires graves et des mouvements saccadés des muscles, ainsi qu’une hypertension artérielle très élevée. La respiration peut devenir difficile.

Scorpion Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

(Voir également Présentation des morsures et piqûres.)