Piqûres de raies

Les raies ont du venin dans les épines dorsales de leur queue. Les lésions se produisent en général par contact avec une raie (souvent enterrée dans le sable) dans des eaux peu profondes. La raie enfonce l’épine de sa queue dans le pied ou la jambe des personnes et injecte le venin. Des fragments de l’épine peuvent rester dans la plaie, ce qui augmente le risque d’infection.

Raie Image Photo publiée avec l’aimable autorisation du Dr Thomas Arnold.

La plaie faite par une raie a en général un aspect déchiqueté et saigne spontanément. La douleur est immédiate et intense, mais diminue progressivement en 6 à 48 heures. Ce traumatisme provoque souvent des évanouissements, de la faiblesse, la nausée et de l’anxiété. Les vomissements, la diarrhée, les sueurs, les crampes généralisées et les difficultés respiratoires sont des symptômes moins fréquents.

