Piqûres de mollusques

Les mollusques comprennent les escargots, les pieuvres et calmars, et les coquillages (coques, huîtres et coquilles Saint-Jacques). Quelques-uns sont venimeux.

Les escargots de mer (« cone snails ») peuvent être la cause, quoique rare, d’envenimation chez les plongeurs et ramasseurs de coquillages dans les océans Indien et Pacifique. L’escargot injecte son venin par une dent de type harpon lorsqu’il est manipulé avec rudesse (par exemple, pendant le nettoyage de la coquille ou si on le place dans une poche). Le venin peut causer une paralysie temporaire pouvant être mortelle dans quelques cas rares.

Le cône de Californie (Conus californicus) est le seul escargot de mer connu pour être dangereux dans les eaux nord-américaines. Il est présent dans les eaux de l’est de l’océan Pacifique. Sa piqûre peut causer une douleur, un gonflement, une rougeur, un engourdissement dans la zone de la piqûre et parfois, bien que rarement, des troubles de l’élocution, des troubles de la vision, une paralysie musculaire, des difficultés respiratoires et une baisse de la tension artérielle.

Les morsures de pieuvres nord-américaines sont rarement graves. Cependant, la morsure de pieuvre à anneaux bleus présente dans les eaux australiennes, bien qu’indolore, entraîne un malaise et une paralysie potentiellement mortelle.

