Piqûres de méduses

Les méduses appartiennent au groupe des cnidaires. Les autres cnidaires comprennent :

Anémones de mer

Coraux

Hydroïdes (comme la physalie)

Les cnidaires causent davantage d’intoxications que tout autre animal marin.

Les cnidaires sont pourvus d’unités piquantes (nématocystes) sur leurs tentacules. Un seul tentacule peut contenir des milliers de telles unités. La gravité de la morsure dépend du type d’animal. La morsure infligée par la plupart des espèces provoque de la douleur, des démangeaisons, une éruption cutanée pouvant évoluer en vésicules qui se remplissent de pus puis éclatent. Les autres symptômes peuvent comprendre une sensation de malaise, des nausées, des maux de tête, des douleurs et des contractures musculaires, des larmoiements et une rhinorrhée, une sudation excessive, des douleurs thoraciques aggravées par la respiration. Les piqûres de physalie (en Amérique du Nord) et de méduse-boîte (cubozoaire) (en Australie et dans les océans Indien et Pacifique Sud) ont déjà provoqué la mort.