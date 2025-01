Piqûres d’abeilles, de guêpes, de frelons et de fourmis

Les piqûres d’abeille, de guêpe et de frelon causent immédiatement de la douleur et une rougeur avec gonflement, parfois des démangeaisons, sur une superficie d’environ 1 centimètre carré. Dans certains cas, un œdème de près de 5 cm de diamètre voire plus peut se développer en 2 à 3 jours autour de la piqûre. Cet œdème est parfois pris pour une infection, laquelle est très rare après une piqûre d’abeille. Des réactions allergiques peuvent provoquer une éruption cutanée, des démangeaisons sur tout le corps, une respiration sifflante, des difficultés respiratoires et un état de choc.

Réaction à une piqûre de guêpe Image ALAN SIRULNIKOFF/SCIENCE PHOTO LIBRARY

La piqûre de fourmi rouge provoque souvent une douleur immédiate, ainsi qu’une rougeur et un œdème qui disparaissent après environ 45 minutes. Il se forme ensuite une vésicule qui éclate au bout de 2 à 3 jours, et qui s’infecte souvent. Parfois, une plaque rouge, enflée et prurigineuse, apparaît à la place de la vésicule. Certains nerfs isolés peuvent présenter une inflammation, et des convulsions peuvent survenir chez les personnes ayant subi un très grand nombre de piqûres.