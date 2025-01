University of Illinois at Chicago;

Les serpents venimeux aux États-Unis comprennent les crotales (les serpents à sonnette, à tête de cuivre et les mocassins aquatiques) et les serpents corail.

Une envenimation grave peut causer des lésions aux extrémités mordues, des saignements et des lésions des organes vitaux.

Un antidote du venin est administré pour les morsures graves.

(Voir également Présentation des morsures et piqûres.)

Les morsures de serpents non venimeux entraînent rarement des problèmes graves. Environ 25 espèces de serpents venimeux sont recensées aux États-Unis. Les serpents venimeux comprennent les crotales (les serpents à sonnette, à tête de cuivre et les mocassins aquatiques) et les serpents corail. Les animaux qui injectent des toxines dangereuses par morsure ou piqûre sont appelés venimeux, tandis que le terme vénéneux (toxique) fait référence à l’exposition aux toxines en mangeant l’animal.

Près de 45 000 morsures de serpents surviennent chaque année aux États-Unis, dont un peu moins de 8 000 sont le fait de serpents venimeux et environ 6 cas sont mortels. Les morsures mortelles de serpents sont beaucoup plus fréquentes hors des États-Unis.

Dans 25 % des cas de morsures de crotales, le venin n’est pas injecté. La majorité des décès survient chez les enfants, les personnes âgées et les personnes non traitées ou traitées de façon inadéquate. Les serpents à sonnette sont responsables d’environ 70 % des morsures venimeuses aux États-Unis et de la quasi-totalité des décès. Les serpents à tête de cuivre, et à un degré moindre les mocassins aquatiques, sont responsables de la plupart des autres morsures de serpents venimeux. Les morsures de serpents corail et les morsures de serpents importés sont beaucoup moins fréquentes.

Le venin des serpents à sonnette ou autres crotales lèse les tissus autour de la morsure. Le venin peut provoquer des modifications dans les cellules sanguines, inhiber la coagulation du sang et causer des lésions des vaisseaux sanguins qui peuvent alors fuir. Ces altérations peuvent provoquer des hémorragies internes et des insuffisances cardiaques, respiratoires et rénales.

Images de serpents Crotale des bois Image publiée avec l’aimable autorisation d’Edward J. Wozniak, DVM, PhD via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Serpent à tête de cuivre du sud Image publiée avec l’aimable autorisation du CDC/James Gathany via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Mocassin aquatique de l’est Image publiée avec l’aimable autorisation du CDC/James Gathany via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Serpent corail Photo publiée avec l’aimable autorisation de Mike Cardwell (Victorville, CA). Crotale des bois Image publiée avec l’aimable autorisation d’Edward J. Wozniak, DVM, PhD via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Serpent à tête de cuivre du sud Image publiée avec l’aimable autorisation du CDC/James Gathany via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Mocassin aquatique de l’est Image publiée avec l’aimable autorisation du CDC/James Gathany via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Serpent corail Photo publiée avec l’aimable autorisation de Mike Cardwell (Victorville, CA).

Le venin des serpents corail affecte le système nerveux, mais ne lèse que très peu les tissus situés autour de la morsure. La plupart des morsures sont localisées aux extrémités, les mains ou les pieds.

Le saviez-vous ?

Symptômes des morsures de serpents Les symptômes d’intoxication par le venin varient beaucoup, selon les facteurs suivants : la dimension et l’espèce du serpent

la quantité et la toxicité du venin injecté (en rapport avec la dimension et l’espèce du serpent)

la localisation de la morsure (plus elle est éloignée de la tête et du tronc, moins elle est dangereuse)

l’âge de la personne (les personnes très jeunes ou plus âgées sont à haut risque)

les affections médicales sous-jacentes de la personne Crotales Les morsures de crotales causent rapidement de la douleur. Toutes les morsures n’injectent pas du venin mais, si la plaie suinte, du venin a probablement été injecté. Des signes d’inflammation (rougeur et œdème) apparaissent en général 30 à 60 minutes après la morsure et peuvent rapidement s’étendre à toute la jambe ou à tout le bras en l’espace de quelques heures. Une envenimation par morsure de crotale, modérée ou grave, entraîne généralement des contusions 3 à 6 heures après la morsure. La peau entourant la morsure paraît tendue et décolorée. Des vésicules, souvent remplies de sang, peuvent se former dans la région de la morsure. En l’absence de traitement, les tissus environnants peuvent se nécroser. Les autres symptômes sont de la fièvre, des frissons, un affaiblissement général, des évanouissements, des sueurs, de l’anxiété, de la confusion, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Certains de ces symptômes peuvent être causés par la terreur plutôt que par le venin. Les gencives saignent et du sang peut apparaître dans les vomissements, les selles et l’urine des personnes. Une gêne respiratoire peut apparaître, surtout après les morsures de serpents à sonnette du Mojave. Certaines personnes peuvent éprouver des douleurs thoraciques. Des heures plus tard, les personnes peuvent présenter des maux de tête, un trouble de la vision, un ptosis et une sécheresse dans la bouche. Plaie due à une morsure de serpent Image Photo publiée avec l’aimable autorisation du Dr Thomas Arnold. Les personnes mordues peuvent développer des sensations de fourmillement et d’engourdissement dans les doigts ou les orteils et autour de la bouche, avec un goût métallique ou caoutchouteux dans la bouche. Serpents corail Les morsures de serpent corail engendrent généralement une douleur et un œdème immédiats nuls ou limités. Des symptômes plus graves peuvent apparaître après plusieurs heures. Des fourmillements et une faiblesse musculaire peuvent être ressentis autour de la zone de la morsure. Une incoordination musculaire ainsi qu’un malaise intense et généralisé peuvent suivre. Les autres symptômes peuvent comprendre une double vision, une vision floue, de la confusion, de la somnolence, une production élevée de salive, et des troubles de l’élocution et de la déglutition. Des troubles respiratoires potentiellement très graves peuvent apparaître ensuite. Qu’est-ce qu’un crotale ?

Diagnostic des morsures de serpents Examen clinique

Hospitalisation pour observation des morsures avec envenimation Le personnel médical d’urgence doit essayer de déterminer si le serpent était venimeux, de quelle espèce il s’agit, et si du venin a été injecté. L’aspect de la morsure peut indiquer dans certains cas si le serpent était venimeux ou non. Les crochets d’un serpent venimeux produisent, en général, une ou deux lésions punctiformes, tandis que les dents d’un serpent non venimeux laissent souvent de multiples petites rangées d’éraflures. Sans une description détaillée du serpent, les médecins peuvent rencontrer des difficultés à identifier l’espèce responsable de la morsure. L’envenimation se reconnaît par l’apparition de symptômes caractéristiques. Les personnes mordues sont en général gardées en observation à l’hôpital pendant 6 à 8 heures pour surveiller l’apparition éventuelle de symptômes. Les médecins pratiquent différents tests pour évaluer les effets du venin.