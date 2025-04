Morsures de lézards

University of Illinois at Chicago;

Les deux seuls lézards connus pour être venimeux sont :

Lézard perlé

Monstre de Gila

Le lézard perlé est présent au Mexique. Le monstre de Gila est présent en Arizona, dans l’État de Sonora au Mexique et dans les régions voisines.

Le venin de ces lézards est semblable par ses composants et ses effets à celui de certains crotales, bien que les symptômes soient nettement moins sévères et les morsures presque jamais mortelles. Contrairement à de nombreux serpents, le monstre de Gila et le lézard perlé enserrent leur proie solidement lorsqu’ils mordent et transmettent le venin en mâchant plutôt qu’en l’injectant par des crochets. Le lézard est parfois difficile à détacher de la victime.

Les symptômes habituels sont de la douleur, un œdème et une décoloration dans la zone de morsure et un gonflement des ganglions lymphatiques adjacents. Une sensation de malaise général, de soif, des sueurs, des maux de tête et des bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) peuvent être ressentis. Dans les formes graves, la tension artérielle peut chuter soudainement.

Pour séparer le monstre de Gila d’une victime, les mesures suivantes sont conseillées :

ouvrir les mâchoires en les forçant avec une paire de pinces

appliquer une flamme sous le menton du lézard

immerger le lézard et l’extrémité du corps sous l’eau

Lorsque le lézard a été détaché, il reste souvent des fragments de dents dans la peau, qui doivent être retirés. Le traitement de l’hypotension ou des troubles de la coagulation est analogue à celui de la morsure de crotale. Il n’existe pas d’antivenin spécifique.

(Voir également Présentation des morsures et piqûres.)